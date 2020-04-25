Ramazan-ı Şerifin gelmesi ile birlikte fitre konusu da gündeme geldi. Her yıl fitre ne kadar, kimlere verilir, gibi soruların yanıtları islam alemi tarafından araştırılıyor. Günümüzde fıtır sadakasının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2020 Ramazan ayı bu sene fitre ne kadar? Fitre kimlere verilir? İşte Diyanet 2020 fitre yani fıtır sadakası ücreti...

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 fitre miktarını duyurdu. Ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz şu sürede fitre miktarını araştıran vatandaşlar '' Fitre ne kadar?'' sorusuna yanıt buldu.

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