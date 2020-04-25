29 günlük savaşta zafer pozu

Tunceli'de koronavirüs tedavisi gören 8 hastanın sonuncusu olan E.C.D dün taburcu edildi. Bu sevindirici haberin ardından ardından Tunceli Valiliği bir kişide daha virüs tespit edildiğini açıkladı.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 29 gün koronavirüs tedavi gören yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan 64 yaşındaki M.A.D.'de dün taburcu edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, "Çok iyi bir bakım ve tedavi ile bu tip hastaların da kurtulabileceğini göstermesi açısından çok önemli" dedi.Amasya Merzifon'daki Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde koronavisü tedavileri tamamlanan Ahmet (33) ve Gamze Berber (29) çifti ile çocukları Cansel (10) ve Elçin (6) önceki gün taburcu oldu. Aile bayrak ve balonlarla evlerine uğurlandı.Osmaniye Devlet Hastanesi'nde koronavirüsle savaşını kazanan 3 hasta dün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.