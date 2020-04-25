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28 Nisan aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! Bu hafta kataloğunda neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Salı ve Perşembe günleri efsane indirimler müşterilerini çeken mağazanın indirimli ürünleri merak ediliyor. Ramazan ayı boyunca kaçırılmayacak fırsatlar sunan markette bu hafta yok yok! Henüz kataloğu inceleme fırsatı bulamayanlar ‘’ 28 Nisan kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Salı gününden itibaren geçerli olacak indirimler arasında temizlik ve gıda ürünleri şüphesiz en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Özellikle Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led Tv 3.499 TL Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led 829 TL ve Honor 8S 64 GB Cep Telefonu 999 TL’den satışa sunularak teknoloji meraklılarını bekliyor olacak. Peki 28 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte yeni kataloğun tam listesi…

Giriş Tarihi: 25.4.2020 17:23 ABONE OL
A101 28 Nisan aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı günü yeni ürünleriyle tüketicisinin karşısına çıkan mağazanın indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Özellikle ev hanımları bütçesine uygun alışveriş yapmak için fırsatlara göz gezdiriyor. Bu haftanın indirimli ürünler arasında telefon, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi dikkat çekiyor. Hem eksiklerini tamamlamak isteyenler hem de uygun fırsat indirimlerinden yararlanmak isteyenler 28 Nisan'dan itibaren mağazada uzun kuyruklar oluşturacak. Öte yandan gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler içinde birçok indirim raflarda müşterilerini bekliyor olacak. Buna göre her yaştan bütçeye ve kişiye hitap eden A101 28 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR! 28 NİSAN 2020

A101 indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise gıda, teknoloji ve temizlik malzemeleri olarak dikkat çekiyor. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

Katalog için bir sonraki sayfayı ziyaret edebilirsiniz…

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A101 28 Nisan aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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