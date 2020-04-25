A101 28 Nisan aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı günü yeni ürünleriyle tüketicisinin karşısına çıkan mağazanın indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Özellikle ev hanımları bütçesine uygun alışveriş yapmak için fırsatlara göz gezdiriyor. Bu haftanın indirimli ürünler arasında telefon, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi dikkat çekiyor. Hem eksiklerini tamamlamak isteyenler hem de uygun fırsat indirimlerinden yararlanmak isteyenler 28 Nisan'dan itibaren mağazada uzun kuyruklar oluşturacak. Öte yandan gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler içinde birçok indirim raflarda müşterilerini bekliyor olacak. Buna göre her yaştan bütçeye ve kişiye hitap eden A101 28 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR! 28 NİSAN 2020

A101 indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise gıda, teknoloji ve temizlik malzemeleri olarak dikkat çekiyor. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

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