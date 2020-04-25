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Ağza su vermek, tükürük yutmak ve diş fırçalamak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Ramazan'da oruçluyken diş fırçalamak ve ? Bu soru her Ramazan ayında en çok araştırılan ve merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte suya olan ihtiyacımız daha da artıyor. Su içemediğimiz için oruçluyken ağzımızda olan tadı diş fırçalayarak değiştirmek istiyoruz fakat bunu yaparken diş fırçalamanın ve tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığından emin olmak gerekiyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bu sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 11:54 ABONE OL
Ağza su vermek, tükürük yutmak ve diş fırçalamak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşarken bugün ikinci oruçlarımızı tutuyoruz. Saatler ilerledikçe oruç tutmanın zorlukları kendini gösteriyor ve su ihtiyacı oluyor. Rahatlamak adına ağza su verip yutmamak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda özel hazırladığımız içeriğimizde diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun cevabını bulabilirsiniz. ? İşte !

İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

ORUCUN TEMEL UNSURLARI ARASINDA YEMEDEN İÇMEDEN, CİNSEL İLİŞKİDEN UZAK DURMAK VARDIR. SİGARA İÇMEK, İLAÇ İÇMEK, SAKIZ ÇİĞNEMEK GİBİ DURUMLAR DA ORUCU BOZAR.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

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Ağza su vermek, tükürük yutmak ve diş fırçalamak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?
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