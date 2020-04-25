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Anne sütü polise emanet

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Anne sütü polise emanet
Bursa'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Betül Ribo'nun, hastanede tedavi gören 5 günlük bebeğine anne sütünü, polis ekipleri götürdü. Eşi Ziyat ile geçen yıl Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye yerleşen çiftin Elif adını verdikleri bebek, nefes almakta zorluk çekince Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yönetimi, Ribo çiftiyle irtibata geçerek bebeğin anne sütüyle beslenmesi gerektiğini bildirdi. Polis sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan çiftin teslim ettiği sütü alarak, Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü.
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Anne sütü polise emanet
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