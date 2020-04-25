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'te akraba iki aile arasında : 1 ölü, 5 yaralı

'nın ilçesinde, akşam saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 47 yaşındaki olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 19:54 ABONE OL
Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Birecik'in kırsal Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Güneş aileleri arasında arazi anlaşmasızlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken, Abdulkadir (15), Ökkeş (19), Mehmet (22), Fehmi (32) ile Ahmet Güneş (47) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Güneş'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
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