Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında Cumartesi ve Pazar marketler açık olacak mı? BİM, ŞOK, Migros, A101 çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderilmişti. Yayınlanan genelgede market ve bakkalların çalışma saatlerinde flaş değişiklik yapıldı. Ramazan ayının ikinci günü temel ihtiyaçlarını karşılamak için markete gitmek isteyen vatandaşlar '' bugün marketler açık mı'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında konuya dair tüm koşullar vatandaşlara duyurulmuştu. 31 ilimizi kapsayacak olan bu kısıtlamaya göre ise belirlenen tarihlerde ve saatte marketler açık olabilecek. Peki, 25 Nisan bugün marketler açık mı? 25- 26 Nisan'da BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında cumartesi ve pazar marketler açık olacak mı?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? CUMARTESİ VE PAZAR MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında marketlerin çalışma saatleri düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi. Peki bugün marketler açık mı, kapalı mı?

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