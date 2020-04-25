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'nın corona virüse yakalandığına yönelik iddialar yalanlandı

Türkiye’nin ünlü ilahiyatçıları arasında yer alan Prof. Dr. 'nın corona virüsüne yakalandığına dair iddialar yalanlandı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından yalanlama geldi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 25.4.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 17:44 ABONE OL
Cevat Akşit Hoca'nın corona virüse yakalandığına yönelik iddialar yalanlandı

Ülkemizin önemli ilahiyat profesörleri arasında yer alan Prof. Mustafa Cevat Akşit hakkında corona virüse yakalandığına yönelik bazı iddialar söz konusuyudu. Biraz önce yapılan açıklamada bu iddiaların kesinlikle gerçek dışı olduğu ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Prof.Dr.Mustafa Cevat AKŞİT Hocaefendinin sağlığı yerindedir. Hocaefendi HERGÜN 19:00'da Youtube kanalında CANLI YAYINDA Hadis Dersi yapmaktadır. Bu tür asılsız paylaşımlar Hocaefendiyi ve ailesini son derece üzmektedir. GAYE Vakfimızın tek gerçek ve resmi sosyal medya hesabı bu sayfadır.Paylaşılan asılsız haberlere itibar etmeyelim. Prof.Dr. Mustafa Cevat AKŞİT Hocaefendi adına açılmış diğer hesapları şikayet edelim. İznimiz olmadan gerçek dışı haberler paylaşılan bu hesaplar ile ilgili de hukuki süreç başlatılmıştır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Cevat Akşit Hoca'nın corona virüse yakalandığına yönelik iddialar yalanlandı
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