Corona virüse yakalanan Cevat Akşit Hoca kimdir? Ünlü ilahiyatçı Cevat Akşit Hoca'nın corona virüsüne yakalandığı sosyal medya üzerinden yayılmaya başladı. Evli ve dört çocuk babası olduğu bilinen Akşit Hoca'nın biyografisi ve hayatı merak konusu oldu. Türkiye'nin ünlü ilahiyatçısı ilkokulu bitirdikten sonra iki sene amcası Zühtü Akşit' ten Kur' anı Kerim ve arap dili dersleri almıştır. 1952' de Isparta İmamhatip Okulu'na girmiştir. Peki Corona virüse yakalanan Cevat Akşit Hoca kimdir? Cevat Akşit kaç yaşında nereli?

Cevat Akşit Hoca'nın iyi olduğu bilgisini ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, kendine ait sosyal medya hesabından haberi böyle duyurdu:

CEVAT AKŞİT KİMDİR?

1938'de Denizli/Yatağan'da doğdu. Henüz 4 yaşındayken ilim sahibi bir şahsiyet olan babası Şakir Ali Efendi'yi kaybetti. Annesi Havva Hanım tarafından yetiştirildi. İlkokulu bitirdikten sonra 2 yıl amcası Zühtü AKŞİT'ten Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı. 1952'de Isparta İmam-Hatip Okulu'na girdi.1956'da İstanbul İmam-Hatip Okulu'na nakil oldu. 1958'de buradan mezun oldu. Aynı yıl müezzin olarak tayin edildiği Fatih-Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun yıllar Mehmed Zahid Koktu Hazretlerinden ilim tahsil etti.

1963'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1965'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi bir arada bitirdi. 1975'te doktor,1980'de doçent,1988'de İslam Hukuku profesörü oldu. 1970-1980 arası dönemde öğretim üyeliğinin yanı sıra Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü,Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği,Türk Traktör Fabrikası A.Ş.'de murakıplık,İzmir ve İstanbul barolarında avukatlık gibiçeşitli idari,hukuki,sınai ve ticari faaliyetleri bir arada yürüttü. Fransızca ve Arapça bilen Prof.Dr.Cevat AKŞİT'in İşletme Hukuku ve İş Hukuku konularında üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan eserlerinin yanında İslam Hukuku ve İş Hukuku alanında çeşitli kitapları ile yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan makale,konferans ve tebliğleri mevcuttur.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Kürsüsü'nde Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmış ve buradan emekli olmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır.