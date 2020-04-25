Coronavirüs’ü umursamayıp kumar oynadılar! O şahıslara ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi, Turan Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, belirtilen adrese geçilmiş, bahse konu adresin ikamet olarak kullanıldığı ancak içerisinde 2 adet masa ve çok sayıda sandalyenin bulunduğu tespit edildi.





Edinilen bilgiye göre, ekiplerce yapılan kontrollerde içeride bulunan 7 şahsın toplu halde oturarak sosyal mesafe kuralına aykırı hareket ettikleri ve kumar oynadıkları belirlendi.

Şahısların her birine TCK 195. Madde ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3.180 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca 5 şahsa kumar oynamak suçundan 1225 TL para cezası, 2 şahsa ise kumar oynamaya yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.

Konu ile ilgili ruhsatsız olduğu belirlenen işyerinin İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildiği öğrenildi.