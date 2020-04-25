Dünya Veteriner Hekimler Günü ne zaman? 2020 Veteriner Hekimler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen Dünya Veteriner Hekimler Günü, halk sağlığı ve hayvan sağlığına yapmış oldukları katkıların anılmasını sağlayan gündür. Sağlık sektöründe çalışan veterinerlerin günlerini en güzel mesajlarla kutlayabilirsiniz. Dünya Veteriner Hekimler Günü sözleri ve kutlama mesajını yakın dostunuza göndererek onların yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Minnet duygusu içeren mesajlarla bu ulvi mesleği devam ettiren veterinerlere teşekkür edebilirsiniz. Küresel çapta hayvanların tıbbi ihtiyacını sağlayan Veterinerler Hekimler Günü kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. En eski mesleklerden biri olan ve her yıl aynı tarihlerde kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü ne zaman? İşte, kısa uzun Veteriner Hekimler Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünya Veteriner Hekimler Günü 25 Nisan 2020 tarihinde kutlanıyor. Veteriner hekimler, sağlık alanında, halk sağlığı çalışmalarında omuz omuza, dayanışma içinde olduğumuz bir mesleğin değerli mensuplarıdır. Dünya Veteriner Hekimleri Günü, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği tarafından 2000 yılından bu yana her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü kutlanmaktadır.

VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Veteriner hekimlerimize hayvan sağlığı, gıda güvenilirliği ve dolayısıyla insan sağlığına sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun

Sağlık hizmetleri adına görev yapan tüm veteriner hekimlerin, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyor, sağlık hizmetlerine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

Gece, gündüz, kar, yağmur, çamur, soğuk, sıcak, uzak, yakın demeden hayvan sağlığı için çalışan, halkın sağlığını korumak için kendi hayatlarını riske atan tüm veterinerlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun.

Hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele de ayrıca doğrudan halk sağlığının korunmasında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubu olan tüm meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlar saygılar sunarım''

Yılın her döneminde özverili çalışmalar sergileyerek hayvan sağlığında ve hayvan hastalıkları ile mücadelede büyük emek sarf eden, sağlıklı gıdalarla beslenmemiz için bütün güçleriyle çalışan siz değerli veteriner hekimlerimizin "dünya veteriner hekimler gününü" kutlar sağlıklı ve başarılı günler dilerim.

Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması, hayvanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi ve sektörün geliştirilmesine sunduğunuz değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, Dünya Veteriner Hekimler Gününüzü kutluyoruz.