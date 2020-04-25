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Duş almak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu zedeler mi?

Yeni bir yılda, On Bir Ayın Sultanı  ayına daha erişmenin huzuru ile doluyuz… Ramazan’da duş almak orucu bozar mı sorusu, her yıl araştırılan temel sorular arasında yer almaktadır. Dünya genelinde Ramazan ayında duş almak kullanımı ile ilgili verilen fetvaların büyük çoğunluğu aynı yöndedir. Ancak, kimi din adamları ve otoritelere göre duş almak ve ile ilgili bazı istisnalar da mevcuttur. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre duş almak orucu bozar mı?  Haberimizde, her Ramazan’ın en çok sorulan ‘Gusül abdest almak ya da duş almak orucu bozar mı?’ sorusunun yanıtı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 12:28 ABONE OL
Duş almak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu zedeler mi?

2020 yılının Ramazan ayına ulaştık. Diğer Ramazanlara göre daha sakin geçecek olan bu mübarek ayda, corona virüsü salgını nedeniyle birçok alışkanlığa ve geleneğe ara vereceğiz. Müslümanlar, mübarek 3 ayların sonuncusu Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşarken oruç tutmanın kuralları ve orucu bozan şeyleri araştırıyorlar. En çok merak edilenlerin arasında duş almak orucu bozar mı sorusu yer alıyor. Peki, oruçluyken duş almak kullanmak orucu bozar mı? Ramazan ayında duş almak kullanılması ve orucu bozup bozmayacağı ile ilgili, tüm dünyadaki İslam alimlerinin görüşleri genel olarak ortaktır.

DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Haberimizde, duş almak orucu bozar mı sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili detaylar yer almaktadır…

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Duş almak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu zedeler mi?
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