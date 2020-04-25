Duş almak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu zedeler mi?

2020 yılının Ramazan ayına ulaştık. Diğer Ramazanlara göre daha sakin geçecek olan bu mübarek ayda, corona virüsü salgını nedeniyle birçok alışkanlığa ve geleneğe ara vereceğiz. Müslümanlar, mübarek 3 ayların sonuncusu Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşarken oruç tutmanın kuralları ve orucu bozan şeyleri araştırıyorlar. En çok merak edilenlerin arasında duş almak orucu bozar mı sorusu yer alıyor. Peki, oruçluyken duş almak kullanmak orucu bozar mı? Ramazan ayında duş almak kullanılması ve orucu bozup bozmayacağı ile ilgili, tüm dünyadaki İslam alimlerinin görüşleri genel olarak ortaktır.

DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Haberimizde, duş almak orucu bozar mı sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili detaylar yer almaktadır…