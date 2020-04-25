En güzel iyi geceler mesajları ve sözleri! 2020 Sevgiliye kısa, uzun, romantik iyi geceler mesajı

Uyumadan önce sevdiklerinize güzel bir cümle kurmak için doğru yerdesiniz. Sevgiliye iyi geceler mesajı başta olmak üzere güncel iyi geceler mesajı seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. Kısa, uzun, anlamlı, duygusal, romantik ve komik iyi geceler mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizin yüzündeki tebessümün nedeni olabilirsiniz. Duygularınıza tercüman olacak en güzel iyi geceler mesajları ve sözleri seçenekleri burada. 2020 Sevgiliye iyi geceler mesajı göndermek için detayları incelemeye başlayabilirsiniz.

İyi Geceler Mesajları

Günümüzde iyi geceler mesajı göndermek gelenek haline gelmiştir. Özellikle sevgiliye iyi geceler mesajı başlığı ile arama motoru üzerinde birçok kişi duygularına tercüman olacak en güzel sözleri araştırmaktadır. Bu kapsamda sevgiliye iyi geceler mesajları için en güzel seçeneklere haberimizde yer verdik.

Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

Bugünümde ve yarınımda hep sen ol. Gecenin karanlığında beni aydınlatan biricik sevgilimsin. İyi geceler

Yine akşam oldu ama sen yoksun… Ne kadar yanımda olmasan da bu gece de sevgini içimde hissediyorum. Bu da bana yetiyor. İyi geceler.

Her şeyden çok sevdiğim biricik sevgilim. Her gecemde benimle olman dileğiyle… İyi geceler

Geceler sen olduğunda hep aydınlık… Bu gece de yanımda olduğun için Allah'a şükrediyorum. İyi geceler sevgilim.

Yarın sabah uyandığımda senin yanımda olduğunu bilmek bile heyecan verici. İyi geceler sevgilim

İyi Geceler Sözleri

Bu gece sen uyurken gizlice ellerini tutup, gözlerine bakacağım. Saçlarını okşayacağım ve sana olan sevgimi anlatacağım. Her zaman dudaklarımdan dökülen o kelimeyi söyleyeceğim. Seni seviyorum…

Bu gece ne kadar gözlerimden uzak olsan da hep yüreğimdesin. Seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum… İyi geceler

Nerede olmak isterdin sorusuna, gözlerimle cevap verdiğim tek yerdi gözlerin. İyi Geceler

Günaydın Mesajları 2020 - En Güzel Resimli Günaydın Mesajı

Sen yaşadığım bir ömür gördüğüm en güzel günlerimsin sen her gece rüyalarıma giren bir tanecik sevgilimsin iyi geceler

Her gece seni rüyamda görmeyi dilerek uyuyorum. Umarım hep seninle uyuyacağımız günler bir an önce gelir. İyi geceler.

Çağrılarım öpücük olup yanağına konsun. Mesajlarım kalbine kazınıp duygularım olsun. İyi geceler diledim sevgilim haberin olsun..

Bu gece dolunay var gökyüzünde, kutup yıldızı yine belirgin. Sen rahat uyu diye bekçi atadım onları gecene. İyi geceler gökyüzümün en parlak ve güzel yıldızı..

Bedenim yanında olmasa bile ruhum hep yanında. Gecenin karanlığı seni asla yalnız bırakmasın. İyi geceler

Bir müzik çalıyor içimde adı aşk nağmeleri ile süslenmiş, bir aşk var kalbimde adı seninle başlar sonunu sadece ölüm yazar Seni Seviyorum Birtanem İyi Geceler

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha sönük olur, yakamozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan.