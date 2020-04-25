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Eniştesini barışma toplantısında öldürmüş

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Eniştesini barışma toplantısında öldürmüş
ADANA'DA bir çocuk annesi Ceylan Saday (27), kendisini aldatan eşi Durmuş Süha Sanay'ı (33) terk ederek baba evine döndü. Sorunu çözmek isteyen baba Nuri Bektaş (57), geçen salı akşamı konuşmak için damadını evine çağırdı. Damadıbabası Hüseyin Süha Saday (64) ve ağabeyi Kemal Saday'ı (36) yanına alarak gitti. Ancak Durmuş Süha Saday ve kayınbiraderi Hasan Bektaş arasında kavga çıktı. Bektaş eniştesi ve ağabeyine tabancayla ateş açtı. İki kardeşten Durmuş Süha Saday kurtarılamadı. Hasan Bektaş tutuklanırken, babası ve kardeşi Tuncay Bektaş ev hapsine çarptırıldı.
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Eniştesini barışma toplantısında öldürmüş
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