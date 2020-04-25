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Final sorusu ’tan

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Final sorusu Mustafa Şentop’tan
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Radyo Trafik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen bilgi yarışmasında, son dörde kalan öğrencilere final sorusunu sordu. Radyo Trafik'te "Trafikte Küçük Hata Yoktur" programı kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılanlar arasında son dörde kalan öğrencilere final sorusunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop yöneltti. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen yarışmada çocuklara sürpriz hediyeler verildi.
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Final sorusu Mustafa Şentop’tan
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