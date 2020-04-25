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‘Hakkımı helal etmiyorum 150 liramı geri ver’

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
‘Hakkımı helal etmiyorum İBB 150 liramı geri ver’

CHP'li İBB yönetiminin, koronavirüs salgınına rağmen otobüs, metro ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa bir türlü çözüm bulamaması vatandaşların tepkisine neden oldu. İstanbul'da toplu taşıma sefer sayısının azalma oranının yüzde 90 olduğunu ileri süren İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, "Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşların kullanımı için toplu ulaşım seferleri hakkında bilgi web sayfalarımızda" mesajına bir vatandaş sert tepki gösterdi. 45 dakika beklemesine rağmen belediye otobüsünün durağa gelmediğini belirten bir vatandaş, "Hakkımı helal etmiyorum size dün 150 TL'yi sayenizde harcamak zorunda kaldım. Taksi ile eve dönmek zorunda kaldım" mesajını paylaştı.

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‘Hakkımı helal etmiyorum İBB 150 liramı geri ver’
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