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Hayvan otlatma kavgası yüzünden genç kız öldü

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Hayvan otlatma kavgası yüzünden genç kız öldü
Mardin'de at otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu kurşunlara hedef olarak can verdi. Olay, dün sabah Kızıltepe ilçesi'nde meydana geldi. Atatürk Mahallesi 1009. Sokak'ta iki aile arasında at otlatma yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Diyar Ö., diğer ailenin evini pompalı tüfekle bastı ve kapısına ateş etti. Ancak kapının arkasında bulunan 15 yaşındaki Berfin Ç. başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Berfin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın faili Diyar Ö. gözaltına alındı. Genç kızın yakınları ise Diyar Ö.'nün evini ateşe verdi.
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Hayvan otlatma kavgası yüzünden genç kız öldü
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