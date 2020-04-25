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İki aile merayı paylaşamadı: 4 ölü

’nın Salihli ilçesinde iki aile arasında, mera kullanımı nedeniyle kavga çıktı. Aynı aileden 4 kişi öldü, diğer aileden ise 1 kişi yaralandı. Ölenlerden ’nın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi

İHA Yaşam
DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
İki aile merayı paylaşamadı: 4 ölü
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Eldelek Mahallesi'nde dün saat 11.00'da Bekir Koşucu (57) ve Galip Koşucu (57) isimli iki kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Halil Mısırlı (63) ve Hasan Mısırlı (41) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda cezaevinden yeni çıkan Hasan Mısırlı Bekir Koşucu'yu bıçakla yaraladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Galip Koşucu yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hasan Mısırlı'nın Koşucu ailesine ait bir depoyu yakmaktan yattığı cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi. Olay sonrasında Bekir Koşucu ile olayın Galip Koşucu olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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İki aile merayı paylaşamadı: 4 ölü
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