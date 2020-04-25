İstanbul Adliyesi’ni yasa boğan ölüm

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç'un sekreteri olarak çalışan, İstsnbul Adliyesi'nin sevilen çalışanlarından Emel Cora Demir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uzun yıllar boyunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan genç katibin, ölüm haberi yargı camiasını yasa boğdu.

20 GÜNLÜK BEBEĞİNİ ARDINDA BIRAKTI

Emel Cora Demir'in ani ölüm haberi ailesi ve sevenlerini hüzne boğarken, genç kadının henüz geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği ve 20 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Demir'in çok sayıda arkadaşı sosyal medya mecrasından üzüntüsünü paylaştı.