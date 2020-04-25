Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Adliyesi’ni yasa boğan ölüm

Adliyesi’ni yasa boğan ölüm

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç’un uzun süredir sekreteri olarak görev yapan adliyenin sevilen çalışanlarından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 42 yaşındaki sekreterin bir yıllık evli ve henüz 20 günlük bir bebeği olduğu ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:37 ABONE OL
İstanbul Adliyesi’ni yasa boğan ölüm

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç'un sekreteri olarak çalışan, İstsnbul Adliyesi'nin sevilen çalışanlarından Emel Cora Demir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uzun yıllar boyunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan genç katibin, ölüm haberi yargı camiasını yasa boğdu.

20 GÜNLÜK BEBEĞİNİ ARDINDA BIRAKTI

Emel Cora Demir'in ani ölüm haberi ailesi ve sevenlerini hüzne boğarken, genç kadının henüz geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği ve 20 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Demir'in çok sayıda arkadaşı sosyal medya mecrasından üzüntüsünü paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Adliyesi’ni yasa boğan ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA