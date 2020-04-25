‘Kandiller’ bu yıl sağlık için yanıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ramazanda vakıf camilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle evde kalınmasına ve sağlığa vurgu yapan mahyalarla donattı."Sorumlu Ol Sağlıklı Kal", "Hayat Eve Sığar", "Şifa Senden Ya Şafi", "Evde Kal Sağlıklı Kal" mesajlarını içeren mahyalar Eyüp Sultan, Sultanahmet, Yeni Cami, Selimiye ve Bursa Ulu Cami'nin de aralarında bulunduğu vakıf camilere asıldı.Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Mahya geleneği aslında bir iletişim yöntemi dersek yanlış olmaz. Mahyalarla verilen mesajlar herkesi aynı duyguda buluşturmak, aynı konuda düşündürmek amacındaydı" dedi.