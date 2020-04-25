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'de 'pes' dedirten diyaloğu: Ben jandarmayım

'deki bir halk pazarında tedbirleri kapsamında alışveriş yapıldı. Polisler ve zabıtalar sık sık kurallara uymayanları ikaz etti. Pazar tezgahında oturan bir kişinin maskesini takmaması üzerine polis ekipleri uyarıda bulundu. İkazları kulak arkası eden kişi, "3 kere tamam dedim, 4'üncüyü söylüyorsun bak ben de jandarmayım" dedi. Vatandaşlar, fiyatların uygunluğundan memnun olduklarını ifade etti...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 14:43 ABONE OL
Kırıkkale'de 'pes' dedirten maske diyaloğu: Ben jandarmayım

Kırıkkale'deki bir halk pazarında korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında zabıta ile birlikte ortak denetim yapan polis ekipleri, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaşla maske polemiği yaşadı.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri, halk pazarında denetimlerini sürdürüyor. Fabrikalar Mahallesindeki kapalı halk pazarının giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince kontrol altında tutuluyor.

"BEN JANDARMAYIM"

Pazara maskeli girişleri sağlanan vatandaşların ateşleri de ölçülürken zaman zaman vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için de hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Yapılan ikazlara uyan pazar esnafı ise sosyal mesafe kurallarına uyarak satış yapıyor. Pazarda zabıtalar ile ortak denetim yapan polis ekiplerine, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaş arasında maske polemiği yaşandı.

Pazarcı tezgahında oturan bir vatandaş, "3 kere tamam dedim, 4'üncüyü söylüyorsun bak ben de jandarmayım" diyerek polise tepki gösterdi.

"FİYATLARDAN MEMNUNUZ"

Kırıkkaleliler, Ramazan ayı dolayısıyla alışverişlerini yapmak için halk pazarlarına akın etti. Ramazan alışverişi yapan Şevket Evci, "Ramazan ayında çok fazla yeyip içemesek bile ihtiyaçlarımız olan meyve ve sebzeyi alıyoruz. Ama onlar da fazla tutmuyor. Ramazan da çok bir şey yeyip içemiyoruz aslında ama dengeli beslenme açısından da güzel oluyor. Pazar fiyatları güzel hatta çevre illere göre gayet güzel. Kırıkkale'nin pazar fiyatlarından memnunuz" dedi.

Market fiyatlarına göre pazar fiyatlarının daha uygun olduğunu belirten pazar esnafı Cesur İzgin, mallarının çok taze olduğunu ve vatandaşların güvenerek alışveriş yapabileceklerini söyledi.

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Kırıkkale'de 'pes' dedirten maske diyaloğu: Ben jandarmayım
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