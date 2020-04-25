Köpeklerin ısırdığı küçük Davut kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan 2 yaşındaki Davut Sana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü meydana gelen olayda, sokakta oyun oynayan Berat A., Hayrünnisa G., Kadir D., Davut Sana, Miran İ. ve Havva K. isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin saldırısında yüzü ve vücudunda derin yaralar açılan Davut Sana, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.