Koronavirüs temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

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İzmit Karadenizliler Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında, çuval içinde battaniyeye sarılı halde çürümüş bir ceset bulundu. Çuvalın, İzmit Serdar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki daireden çöpe atıldığını belirleyen polis, apartman yöneticilerinin çuvalı koronavirüs temizliği kapsamında 1999'dan itibaren kullanılmayan ve kapısı olmayan dairede temizlik yaparken buldukları öğrenildi. Polis yaptığı araştırmada dairenin, 17 Ağustos 1999 depreminde evi boşaltıp Sakarya'ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrendi. Aileye ulaşan polis, Recep Çetin (39) ve E.Ç .(42) isimli kardeşlerin ifadesini alınca cinayet ortaya çıktı. Recep Çetin ifadesinde ağabeyi Ercüment Çetin kendisinin öldürdüğünü söyledi. Çetin, daha sonra cesedi battaniyeye sarıp çuvala koyduktan sonra İzmit'te kullanmadıkları evlerindeki içi kum dolu çuvala koyduklarını itiraf etti. Çekin'in iki kardeşi gözaltına alındı.