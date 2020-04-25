Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM marketler kaça kadar açık? 25 Nisan fırınlar açık olacak mı?

Market çalışma saatleri, marketlerle ilgili ilk genelgeden farklı olarak değiştirilmişti. Yeni düzenleme ile, Çarşamba gününe özel marketlerin çalışma saatleri genişletilerek, yığılmanın ve yoğunluğun önlenmesi amaçlandı. Peki, A101, BİM, ŞOK marketler başta olmak üzere marketler saat kaça kadar açık olacak? Haberimizde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni market çalışma saatleri ve sokağa çıkma yasağı boyunca marketler ile ilgili yapılan düzenleme yer almaktadır. İşte, 2020 24 Nisan ve 25 Nisan market çalışma saatleri ve bugün kaça kadar açık olduğu hakkında bilgiler…

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: 24 VE 25 NİSAN'DA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Buna göre; marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar!