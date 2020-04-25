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Minika ile evden eve bayram coşkusu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Minika ile evden eve bayram coşkusu
Turkuvaz Medya Grubu himayesinde, minika TV, minika dergileri ve Yeni Nesil Sivil Toplum Örgütü SosyalBen Vakfı iş birliğiyle 20-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşen dijital saha çalışması ile eğlence ve bilgi her eve ulaştı. Koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda olan çocuklar, #EvdenEve23Nisan dijital sahasıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. 17 yaşından 29 yaş arasında çeşitli meslek çalışanlarının da aralarında olduğu 22 SosyalBen e-Gönüllüsü dijital saha çalışmasında atölye videolarının hazırlık süreçlerinde görev aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel olarak hazırlanan dijital saha çalışması minika Youtube kanalında yayınlandı. Yaklaşık on bin izlenme alan videolar Türkiye'nin dört bir yanında evde kalan çocukların nitelikli vakit geçirmelerinin yanı sıra yeteneklerini keşfetmelerini sağladı.
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Minika ile evden eve bayram coşkusu
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