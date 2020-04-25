MSB'den son dakika operasyon açıklaması: 20 PYG/PK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başarılı bir operasyon ile 20 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bahar aylarının gelmesi ile YPG/PKK'lı teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimlerini çoğaltırken, TSK başarılı operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek örgüte fırsat vermedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Barış Pınarı Harekatı bölgeside sivillerin can ve mal güvenliğini koruyan TSK'nın mevzilerine YPG'li teröristler tarafından sızma girişimi yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

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