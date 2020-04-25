Parfüm orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri ile parfüm sıkınca oruç bozulur mu?

2020 yılının Ramazan ayına ulaştık. Diğer Ramazanlara göre daha sakin geçecek olan bu mübarek ayda, corona virüsü salgını nedeniyle birçok alışkanlığa ve geleneğe ara vereceğiz. Müslümanlar, mübarek 3 ayların sonuncusu Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşarken oruç tutmanın kuralları ve orucu bozan şeyleri araştırıyorlar. En çok merak edilenlerin arasında parfüm orucu bozar mı sorusu yer alıyor. Peki, oruçluyken parfüm kullanmak orucu bozar mı? Ramazan ayında parfüm kullanılması ve orucu bozup bozmayacağı ile ilgili, tüm dünyadaki İslam alimlerinin görüşleri genel olarak ortaktır.

PARFÜM ORUCU BOZAR MI?

Haberimizde, parfüm orucu bozar mı sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili detaylar yer almaktadır…