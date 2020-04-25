Ramazan'ın 2. gününde de sosyal mesafeli pide kuyruğu oluştu

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala yani saat 18.00 itibariyle pide üretiminin durdurulacağı ifade edilmiş ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edeceği belirtilmişti.

SICAK PİDE İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Sıcak Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar ise iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte fırınların önünde pide sırasına girdi.

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METRELERCE KUYRUK OLDU

Dün olduğu gibi bugünde de sosyal mesafeyi koruyarak pide kuyruğuna giren vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

ESENYURT'TAKİ KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pide almak isteyenler fırınlara gitti. Esenyurt'ta iftara saatler kala fırın önündeki pide kuyruğu havadan görüntülendi.





Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Pide almak isteyenler fırınlar önünde kuyruğa girdi.

Esenyurt'ta da fırınlarda pide çıktı. Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki fırından pide almak isteyenler kuyruk oluşturdu.

Pide kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulurken, fırının önünde polis ekibi bekledi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.