Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Yollar ne zaman açılacak, yasak ne zaman bitecek?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından iller arası seyahat yasağı getirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde salgının yayılımı önlemek amacıyla alınan karar özel araçları da kapsıyor. Yayınlanan genelgede özel araç dahil seyahat yasağı uygulamasının bir süre daha devam edeceği belirtilmişti. Belli sebeplerden ötürü il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? " sorusuna yanıt arıyor.. Bir süredir devam eden bu kısıtlama süresince E- devlet üzerinden seyahat izin belgesi çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Peki İller arası yollar ne zaman açılacak? İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yolculuk yasağı uzatıldı mı, yasak ne zaman bitecek?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 süreyle uzatılmıştı. Buna göre iller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar…