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Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkmak için izin mi geliyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili haberi geldi. Yasaklar başladığından bu yana vatandaşlar 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıyordu. Özellikle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uzun süredir devam ediyor ve bu vatandaşların bunalmaması ve evde kalmanın ortaya çıkardığı psikolojik sıkıntıları atlatması için hükümet harekete geçti. Başlatılan çalışmalar tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında istisnalar olabilecek. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona bitecek? İşte, sokağa çıkma izni ve yasağı ile ilgili gelen son dakika haberinin detaylar…

Giriş Tarihi: 25.4.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 10:26 ABONE OL
Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkmak için izin mi geliyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma ysağı ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgınını önlemek amacıyla uzun süre önce getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ek olarak, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması da kısıtlanmıştı. Bu kararların ardından 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu yasaktan etkilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanmıştı. Gelen son dakika haberine göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni geliyor! Evde kalan vatandaşların bunalmaması için belli saatlerde sokağa çıkmak için izin verilecek. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İşte, merak edilen soruların yanıtları...

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Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkmak için izin mi geliyor?
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