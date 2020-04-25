Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkmak için izin mi geliyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma ysağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgınını önlemek amacıyla uzun süre önce getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ek olarak, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması da kısıtlanmıştı. Bu kararların ardından 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu yasaktan etkilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanmıştı. Gelen son dakika haberine göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni geliyor! Evde kalan vatandaşların bunalmaması için belli saatlerde sokağa çıkmak için izin verilecek. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İşte, merak edilen soruların yanıtları...