‘Soygunda kimliğin kullanıldı’ dedi! 2 milyon lira dolandırdı!

İstanbul Beşiktaş'ta vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. Telefonu ile arayarak kendisini Başkomiser olarak tanıtarak bir dolandırıcı 83 yaşındaki yaşlı kadını 1 milyon 864 bin lira dolandırdı. Kadını 'soygunda kimliğin kullanıldı' yalanıyla kandıran şüpheli defalarca kez banka hesabından para çektirerek bir sokak arasında parayı kadından teslim aldı.

Skandal olay şu şekilde yaşandı: İstanbul Beşiktaş'taki evinde oturan 83 yaşındaki Kadriye Ayla Ö.'nün cep telefonu bir GSM numarası tarafından arandı. Arayan şüpheli Ahmet D. yaşlı kadına kendisini Başkomiser Nevzat olarak tanıttı. Kadının kimlik bilgilerini doğru olarak söyleyen şüpheli güven kazandı.

ÖNCE 120 BİN EURO

Ahmet D. yaşlı kadına bir kuyumcuda soygun olduğunu, soygunu yapan kişilerin kendisinin kimlik bilgilerini kullandıklarını, bu kişilere karşı operasyon yapılacağını, kendisinin de yardımcı olması gerektiğini, bankada ne kadar parası varsa çekerek kendilerine getirmesini ve paraların inceleneceğini söyledi. Yaşlı kadın bu olaylar üzerine Gayrettepe'de bulunan bir bankadaki hesabından 120 bin Euro parasını çekti. Daha önce kendisini beklediği belirtilen yaşlı kadın buluşma noktası olan bir ara sokağa gitti.

ARDINDAN 142 BİN EURO DAHA ÇEKTİ

Burada para dolu zarfı alan şüpheli, yaşlı kadına tuşlu bir telefon vererek bundan sonra bu telefonla irtibata geçeceklerini söyledi. Telefonu alan yaşlı kadın evine gitti. Şüpheli Kadriye Ayla Ö.'yü bu kez kendisine verilen telefondan tekrar aradı. Yeniden para çekmesi gerektiğini söyledikleri yaşlı kadın tekrar bankaya giderek 142 bin Euro parayı çekip şüpheliye teslim etti.

İkametine dönen kadını yeniden arayan şüpheli bu kez tüm paraların incelendiğini söyleyerek kalan miktarı da çekmesini istedi. Yaşlı kadın tekrar bankaya giderek bu kez 20 bin 840 Euro ve 13 bin 245 lirasını çekti ve yine aynı sokakta bulunan şüpheli Ahmet D.'ye verdi.

EMİR VERİNCE KENDİNE GELDİ

Ardından yeniden giden yaşlı kadını tekrar arayan şüpheli operasyonun uzadığını söyleyerek oyalamaya başladı. Bir süre sonra müştekiye evini satmasını söyleyen şüphelinin tavrı emir verir tarzda olunca yaşlı kadın olan biteni eşine anlattı. Eşinin dolandırıldığını söylemesi üzerine Kadriye Ayla Ö. hemen şikayetçi oldu.

ÇOK SAYIDA 'DOLANDIRICILIK' SUÇU

Şüpheli alınan ifadesinde, İstanbul'a hiç gitmediğini, GSM numaralarının kime ait olduğunu bilmediğini, müştekiyi tanımadığını iddia etti. İddianamede, şüphelinin 'dolandırıcılık' suçundan pek çok sicil kaydının olduğu, ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik savunma niteliğinde olduğunun değerlendirildiği;

İddianamede, "şüphelinin kendisini polis olarak tanıtmak suretiyle, açık kimlik bilgileri belli olmayan meçhul şüphelilerle aynı fikir ve irade birliği içerisinde birlikte hareket ederek atılı eylemi aynı müştekiye karşı farklı zamanlarda işlediğine ilişkin kamu davası açmaya yeterli şüphe ve delil elde edildiği anlaşılmaktadır" denildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Şüpheli hakkında 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan hapis cezası istendi. Ahmet D. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.