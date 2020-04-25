Vicdanları sızlatan olay! Metrodaki bıçaklı saldırıyı izlemekle yetindiler

İstanbul'da metroya binen genç adam yan baktığı gerekçesiyle az kalsın ölüyordu. Kendisine baktığı iddiasıyla defalarca bıçak darbesine maruz kalan genç adam saldırgan hakkında davacı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırgan hakkında düzenlenen iddianamede yaşanan olay şöyle anlatıldı: Olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. 40 yaşındaki Sezgin Ö., bindiği metroda kapıya yakın bir yerde ayakta duruyorken saldırgan Rasim G.'nin yanına yaklaştığını fark etti. Rasim G. hiçbir şey yokken birden montunun altında gizlediği bıçakla Sezgin Ö.'ye saldırmaya başladı. Toplam 10 bıçak darbesi alan genç adam kan kaybından yere düşerek saldırgandan kurtulabildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GELMESEYDİ ÖLDÜRECEKTİ

Saldırı sırasında metroda bulunan kimse olaya müdahale etmezken, saldırganın sürekli Sezgin Ö.'ye "seni öldüreceğim" diyerek bağırdığı ortaya çıktı. Saldırganın elinden Metronun Sağmalcılar durağında durmasıyla güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi sonucu kurtulan Sezgin Ö., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANI TANIMIYORDU

Saldırgana metroda bulunan onlarca kişi müdahale etmemesine rağmen şans eseri güvenlik görevlilerinin saldırıyı görmesi sonucu kurtulan Sezgin Ö., gözü dönmüş saldırganı tanımadığını, metroda sadece ayakta dururken boş koltuk olup olmadığına baktığını, şüpheliye bakmadığını herhangi bir kaş göz hareketinde bulunmadığını söyledi. Sezgin Ö., kendisini öldürmek için bıçaklayan Rasim G.'den şikâyetçi olduğunu ifade etti.

"BAKIŞLARINDAN RAHATSIZ OLDUM"

Saldırgan Rasim G. ifadesinde olay öncesinde Sezgin Ö.'nün kendisine sürekli baktığını bakışlarını başka yöne çevirse de sinirlerine hakim olamadığını bu nedenle saldırıda bulunduğunu söyledi. Bıçakla saldırı anını hatırlamadığını iddia eden saldırgan adliyede şuurunun yerine geldiğini belirtti.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Karakolda alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim G. hakkında Yaralama, Kasten Öldürme suçlamaları ile dava açıldı. Müebbet hapis istemi ile yargılanan saldırgan önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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