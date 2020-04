Virüsü kızlarının sevgisiyle yendi

aziantep

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğum bakım servisinde çalışırken koronavirüsee yakalanan ve hastalıkla mücadelesini kazanan hemşire Hanife Taşdemir (31) zorlu süreçte yaşadıklarını anlattı:Covid-19'nun ülkemizde de görülmesi üzerine riskli bir bölümde çalıştığım için kızlarımı Adana Tufanbeyli'de yaşayan ailemin yanına gönderdim. Normal grip olduğumu düşünürken nefes almakta zorlanmaya başlayınca test yaptırdım. Covid-19 çıktı.Tedavi sürüceinde ağrılarımı ve hastalığı kızlarıma olan sevgim ve onlara kavuşma ümidiyle yendim. Hızla toparlayıp taburcu oldum. Herkes hastalığa yakalanmamak için artık çok bilinen 14 kurala uysun. Çünkü her şeyden önce hasta olmamak geliyor. Hasta olurlarsa da başkalarına bulaştırmamak için ellerinden geleni yapsınlar. Hastanede kaldıkları sürece sabırlı olsunlar. Hiçbir zaman kötüyü düşünmesinler. Onları hayata tutan şeyleri düşünsünler.Yoğun bakımda her türlü koruyucu malzeme vardı. Hastalığı büyük ihtimalle market, pazar gibi toplu alanlarda veya arkadaşlarıyla olan görüşmelerimde kapmış olabilirim. Şu an evdeyim ama içim içime sığmıyor. Karantina süremin tamamlanmasını ve son testin de negatif çıkmasını bekliyorum. İlk işim immün plazma bağışı yapmak olacak.