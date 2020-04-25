Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yer: Tokat! Görenler hayrete düştü, herkes bir anda oraya baktı...

Yer: ! Görenler hayrete düştü, herkes bir anda oraya baktı...

'ta öğle saatlerinde dışarıda olan vatandaşlar güneşin etrafındaki devasa halkayı görünce şaşkına döndü. isimli vatandaş bu doğa olayı ile ilk kez karşılaştığını belirterek, “Hayatımda daha ilk kez gördüm böyle. Ay tutulması, güneş tutulması gördüm ama bunu ilk kez görüyorum. Enteresan çok enteresan." dedi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 13:50 ABONE OL
Yer: Tokat! Görenler hayrete düştü, herkes bir anda oraya baktı...

Tokat'ta öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka şaşkınlığa neden oldu.

Tokat'ta kent genelinden görülen ilginç doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan, gökuşağını andıran halka şaşkınlığa neden oldu.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Ahmet Karakaya isimli vatandaş bu doğa olayı ile ilk kez karşılaştığını belirterek, "Hayatımda daha ilk kez gördüm böyle. Ay tutulması, güneş tutulması gördüm ama bunu ilk kez görüyorum. Enteresan çok enteresan. Gökyüzü mavi, dairenin içerisi siyah meyal. İnşallah hayra yol açar" şeklinde konuştu. Enteresan olay yarım saat içerisinde son buldu.

Hırvat hocadan Fenerbahçe iması! İşte o sözler... Araştırmalar sonucunda açıklandı! Corona virüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer: Tokat! Görenler hayrete düştü, herkes bir anda oraya baktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA