Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Mayıs’ta olacak mı? 1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

’de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla zaman zaman belli illerimizde uygulanıyor. Daha önce hafta sonları uygulanan yasak, geçtiğimiz 23 Nisan’ı da kapsamıştı. Hal böyle olunca gözler işçi bayramı olan 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine çevrildi. Bilindiği üzere bu yıl 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Hal böyle olunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri resmi tatil olması gündeme geldi. Peki, 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? 1-2-3 Mayıs Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:46 ABONE OL
1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. Bilindiği üzere bir süredir corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizde hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Son olarak, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hal böyle olunca 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yıl 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Durum böyle olunca, Cuma, cumartesi ve Pazar günlerini birbirine bağlanarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyor. Peki, 1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? İşte detaylar…

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 1-2-3 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu olan 2-3 Mayıs günlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Ayrıca bu sene 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeni ile yasağa dâhil edilmesi bekleniyor.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA