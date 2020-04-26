1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. Bilindiği üzere bir süredir corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizde hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Son olarak, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hal böyle olunca 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yıl 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Durum böyle olunca, Cuma, cumartesi ve Pazar günlerini birbirine bağlanarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyor. Peki, 1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? İşte detaylar…

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 1-2-3 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu olan 2-3 Mayıs günlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Ayrıca bu sene 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeni ile yasağa dâhil edilmesi bekleniyor.

İşte detaylar…