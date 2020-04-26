2020 MAYIS CELBİ: Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB ile 2000/2 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Mayıs 2020 celbiyle askere gidecek vatandaşların seçim ve sınıflandırma sonuçları 24 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktı. Ancak corona virüsü salgını nedeni ile bu tarih ileri bir zaman ertelendi. Hal böyle olunca; vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden "Askerlik yerleri belli oldu mu?", "Askerlik yerleri açıklandı mı?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; MS ile 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

2000/2 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı corona virüsü salgınından önce yaptığı açıklamaa Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacaklara ilişkin askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurmuştu. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle bu tarih ileri bir tarihe ertelendi. Hal böyle olunca; askerlik yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Buna göre; 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

İşte yanıtı!