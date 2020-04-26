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2020 MAYIS CELBİ: belli oldu mu? MSB ile 2000/2 , ne zaman açıklanır?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok alanda değişiklikler meydana gelmişti. Bunlardan bir tanesi de ile ilgili karar oldu. Silah altındaki askerlerin terhisleriyle, celp dönemi gelenlerin askere alınmalarının ertelenmesine karar verilmişti. Hal böyle olunca; vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olanlar, sorusuna yanıt arıyor. tarafından yapılan açıklamaya göre; askerlerin terhis ve celp işlemleri bir süre durdurulmuştu. Buna göre; 2000/2 ?

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 10:00 ABONE OL
2020 MAYIS CELBİ: Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB ile 2000/2 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

tarafından Mayıs 2020 celbiyle askere gidecek vatandaşların seçim ve sınıflandırma sonuçları 24 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktı. Ancak corona virüsü salgını nedeni ile bu tarih ileri bir zaman ertelendi. Hal böyle olunca; vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden " belli oldu mu?", "?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; MS ile 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi ?

2000/2 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı corona virüsü salgınından önce yaptığı açıklamaa Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacaklara ilişkin askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurmuştu. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle bu tarih ileri bir tarihe ertelendi. Hal böyle olunca; askerlik yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Buna göre; 2000/2 ?

İşte yanıtı!

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2020 MAYIS CELBİ: Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB ile 2000/2 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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