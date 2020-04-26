Ağza su vermek, tükürük yutmak ve diş fırçalamak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşarken bugün ikinci oruçlarımızı tutuyoruz. Saatler ilerledikçe oruç tutmanın zorlukları kendini gösteriyor ve su ihtiyacı oluyor. Rahatlamak adına ağza su verip yutmamak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda özel hazırladığımız içeriğimizde diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Tükürük yutmak orucu bozar mı? İşte orucu bozan şeyler!

İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

ORUCUN TEMEL UNSURLARI ARASINDA YEMEDEN İÇMEDEN, CİNSEL İLİŞKİDEN UZAK DURMAK VARDIR. SİGARA İÇMEK, İLAÇ İÇMEK, SAKIZ ÇİĞNEMEK GİBİ DURUMLAR DA ORUCU BOZAR.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?