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1 Mayıs 2020 ürünler kataloğu: Ramazan ayında kataloğu büyük indirimde! Haftanın ürünleri neler?

Ramazan ayının da gelmesi ile birlikte vatandaşlar ev ihtiyaçlarını alabilecekleri ucuz ama kaliteli alışveriş arayışına çıkarken 1 Mayıs tarihinden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta mağazalarda; Dijitsu 50 inç uydu alıcılı televizyon ve meizu M10 cep telefonu uygun fiyatları ile dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda birbirinden çeşitli ürünlerde büyük indirimler mağazalarda müşterilerini bekliyor olacak. Buna göre; her hafta olduğu gibi vatandaşlar “ kataloğu yayınlandı mı, bu hafta hangi ürünler var? Gibi araştırmalarını yoğunlaştırmaya başladı. İşte birbirinden büyük indirimleriyle BİM 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:25 ABONE OL
BİM 1 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan ayında BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimde! Haftanın ürünleri neler?

BİM aktüel ürünler kataloğu: Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Her eve ve her cebe hitap eden ekonomik ve kaliteli ürünlere sahip marketler zincirinde bu hafta yer alacak olan ürünler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; teknolojik ve elektronik aletlerdeki ürünler tüm dikkatleri her zaman olduğu gibi üzerine çekerken öte yandan haberimizin bir sonraki sayfasında yer alan katalogda tüm ürün ve fiyat incelemelerinizi gerçekleştirebilirsini. İşte BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

RAMAZAN AYINA ÖZEL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 1 MAYIS KATALOĞUNDA DEV İNDİRİM!

Yeni haftaya ilişkin 1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Kataloğu incelemek için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

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BİM 1 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan ayında BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimde! Haftanın ürünleri neler?
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