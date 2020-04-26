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Haberler Yaşam Haberleri Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 26 Nisan BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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Bugün ? Sorusu sabah saatlerinden itibaren vatandaşların cevap aradığı sorular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere 23 Nisan tarihinden itibaren 4 gün süreyle ülkemizde ilan edilmiş koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yayınlanan genelge ile bu kısıtlamanın detayları da kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ramazan ayının da başlıyor olması nedeniyle genelgede kısıtlama süresince belirtilen tarih ve saat aralığında marketlerin açık olacağı bildirildi. Buna göre; Bugün marketler açık mı? , , , marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Gibi sorularınızın yanıtı haberimizde…

Giriş Tarihi: 26.4.2020 09:49 ABONE OL
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 26 Nisan BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ve yayınlanan genelge doğrultusunda 23-24-25 ve tarihlerini kapsayan ilan edildi. Büyükşehir statüsüne sahip 30 büyükşehir ve Zonguldak illeri içerisinde uygulanan bu kısıtlama süresince ise bazı temel ihtiyaçları olan vatandaşlar "Bugün , kapalı mı?" gibi sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Yayınlanan genelgede ise belirlenen gün ve saat aralığında marketlerin açık olduğuna dair ifadeler yer alıyordu. Peki, 26 Nisan Bugün Marketler açık mı, kapalı mı olacak? , , , marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte konuya dair tüm detaylar…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanmakta olan tedbirlere geçtiğimiz günlerde açıklanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı da eklenmişti. Bu kısıtlama süresince bazı temel ihtiyaçları bulunan kişiler ise marketlerin açık olup olmadığı araştırması içine girdi. Buna göre; 26 Nisan Marketler bugün açık mı, ne zaman açılacak?

İşte tüm detaylar…

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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 26 Nisan BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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