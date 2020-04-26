Devrilen traktördeki baba öldü, oğlu yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu A.Y. ile birlikte tarlaya çalışmaya giden Vahap Yılmazkaya'nın kullandığı 54 SE 331 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, yaralanan baba ile oğlunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan ve sağlık durumu kritik olan Vahap Yılmazkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

