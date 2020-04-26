Dolandırıcılardan saatli tuzak! Kameralara böyle yansıdı

İstanbul'da iki dolandırıcı, yabancı uyruklu turistlere saatli tuzak kurdu. Dolandırıcılar son olaylarını Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Reyımbay Bahrambayev adlı turist, Dumlupınar Caddesi'nin üzerinde yürüyordu. Dolandırıcılardan biri Bahrambayev'in yolunu kesti ve "Acil paraya ihtiyacım var. Bu saat altın ve fiyatı altı bin dolar... Sana bin liraya satarım" dedi. O esnada ikinci dolandırıcı ikilinin yanına yaklaşarak devreye girdi ve "Saati bana sat... Bu saat çok değerli bir saat ve üstelik de altın..." dedi.

30 TL'lik taklit saatleri 1000 TL'ye böyle sattılar | Video

SAATİN BOYA OLDUĞUNU FARK ETTİ

Tuzağa düşen turist Reyımbay Bahrambayev üzerinde "Rowell Quartz" yazılı altın renkli kol saatini bin liraya satın aldı. Parayı alan ikili olay yerinden uzaklaştı. Saati incelemeye başlayan Bahrambayev, dolandırıcının "Altın ve çok değerli" diyerek kendisine sattığı saatin sahte olduğunu ve saatin altın rengine boyandığını anladı. Bahrambayev şikayetçi oldu ve sahte altın saati polislere teslim etti. "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması başlatan İstanbul Polisi, son iki yılda aynı yöntemle 14 kişiyi farklı dolandıran Ayhan O.'yu yakaladı. Mağdur Bahrambayev, şüpheli Ayhan O.'yu İstanbul Emniyeti'nde teşhis etti. Ayhan O.'nun aynı suçtan 14 kaydı olduğu ve sekiz mahkemede "Dolandırıcılık" suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların gerçekleştirdikleri olaylarda; tezgahlarda 30 liraya satılan taklit saatleri kullandıkları iddia edildi. Polis şimdi Ayhan O.'nun suç ortağı olan ikinci dolandırıcıyı arıyor.