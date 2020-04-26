Elon Musk kimdir? SpaceX’in Starlink uydularıyla gündeme gelen Elon Musk kaç yaşında ve nereli?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli SpaceX uydu şirketinin 22 Nisan tarihinde uzaya gönderdiği starlink uyduları ülkemizde bazı bölgelerde görüldü. Bu gelişme sonrası starlink uydularını üreten SpaceX şirketinin kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk'a ilişkin bilgiler merak edilerek arama motorlarında Elon Musk kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularıyla araştırılmaya başlandı. Elon Musk kimdir, kaç yaşında ve nereli merak edenler bu başlık altından tüm bilgilere ulaşabilirler. İşte ayrıntılar…

ELON MUSK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk (d. 28. Haziran 1971, Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti) mühendis ve girişimci. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır...

İşte diğer ayrıntılar...