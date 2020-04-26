Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ev hapsi verilen 16 yaşındaki şüpheli, yine hırsızlıktan yakalandı

Ev hapsi verilen 16 yaşındaki şüpheli, yine hırsızlıktan yakalandı

'nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karıştığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.G. (16), cezaya uymayarak 2 ayrı hırsızlık suçu daha gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine polis tarafından yakalandı. S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.4.2020 16:13 ABONE OL
Ev hapsi verilen 16 yaşındaki şüpheli, yine hırsızlıktan yakalandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.G.'nin, daha önce de hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ve dışarıda olduğu için '20 yaş ve altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180 lira ceza yazıldığı, ayrıca 11 ayrı hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi. S.G., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DİĞER ARKADAŞI ARANIYOR

S.G. ile 1 hırsızlık olayını beraber gerçekleştirdikleri belirlenen C.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan çalıntı eşyaları satın aldığı tespit edilen Z.K. hakkında da adli işlem yapıldı.

Çiçek çalan yaşlı adam şaşkına çevirdi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev hapsi verilen 16 yaşındaki şüpheli, yine hırsızlıktan yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA