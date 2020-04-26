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Hırsız sert kayaya çarptı! Yakalanınca yol ortasında dayak yedi...

Giriş Tarihi: 26.4.2020 09:18 ABONE OL

Olay, 23 Nisan Perşembe günü Basmane semtinde yer alan bir işyerinin önünde meydana geldi. Başını kapüşonla kapatan kimliği belirsiz kişi, iş yeri önüne gelerek burada bulunan motosikleti çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştıramayınca olay yerinden uzaklaşan hırsız, bir süre sonra geri gelerek motosikleti iterek götürmek istedi. Ancak iş yeri çalışanı Ç.K., hırsızı fark ederek yakaladı.

YAKALADI, DÖVDÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, Ç.K. tarafından yakalanarak dövüldüğü görüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından dönen polis ekipleri ise olaya müdahale etti ve hırsızı gözaltına aldı.

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Hırsız sert kayaya çarptı! Yakalanınca yol ortasında dayak yedi...
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