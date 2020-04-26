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Hızarla kolunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

'nin Yahyalı ilçesinde, hızarla odun keserken yanlışlıkla kolunu kesen Ziya Şimşek (61), ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:18 ABONE OL
Hızarla kolunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Şimşek, hızarla evinin önündeki odunları keserken, sağ kolunu kesti. Yaralı Şimşek, olay yerine çağrılan ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Şimşek'in, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun için Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı talep edildi.

İL MERKEZİNE YETİŞTİRİLDİ

İlçeye gelen ambulans helikopter yaralı Şimşek'i alarak, 79 kilometre uzaklıktaki Kayseri'ye getirdi. Hastaneye ait piste inen hava ambulansından alınan Ziya Şimşek, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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Hızarla kolunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
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