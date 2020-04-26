Hızarla kolunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Şimşek, hızarla evinin önündeki odunları keserken, sağ kolunu kesti. Yaralı Şimşek, olay yerine çağrılan ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Şimşek'in, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun için Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı talep edildi.

İL MERKEZİNE YETİŞTİRİLDİ

İlçeye gelen ambulans helikopter yaralı Şimşek'i alarak, 79 kilometre uzaklıktaki Kayseri'ye getirdi. Hastaneye ait piste inen hava ambulansından alınan Ziya Şimşek, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.