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nasıl yapılır? İşte ile iftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı...

“On Bir Ayın Sultanı” Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde tuttukları oruçları açmak için iftar yapmaya hazırlanan vatandaşlarımız İftar’da oruç açarken hangi dualar okunur merak ederek nasıl yapılır? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. İftar duası nasıl yapılır merak eden ve bilgilerini tazelemek isteyenler içeriğimizde ile iftar duası türkçe ve arapça okunuşu ve anlamı ile ilgili tüm bilgileri bulabilirler. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.2.2020 19:48 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 19:47 ABONE OL
İftar duası nasıl yapılır? İşte diyanet ile iftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı...

Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde Müslüman vatandaşlarımız oruç tutmaya ve teravih namazları kılmaya başladı. Öte yandan oruç tutanlar iftar yapmaya hazırlanırken İftar'da oruç açarken hangi dualar okunur öğrenmek veya bilgilerini tazelemek isteyerek İftar duası nasıl yapılır? sorusuna ilişkin araştırmalar yapmayı sürdürüyor. İftar duası nasıl yapılır öğrenmek isteyenler hazırladığımız içerikte diyanet ile iftar duası türkçe ve arapça okunuşu ve anlamı ile ilgili yer alan bilgileri inceleyerek bilgi sahibi olabilirler. İşte İftar duası nasıl yapılır tüm ayrıntıları…

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR? İFTAR'DA ORUÇ AÇARKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İşte Türkçe anlamı...

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İftar duası nasıl yapılır? İşte diyanet ile iftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı...
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