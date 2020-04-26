Kan vermek ve ilaç içmek orucu bozar mı? Hastalık durumunda ilaç içince oruç bozulur mu?

Oruç ibadetine ilişkin açık bir şekilde belirtilmemiş fakat alimler tarafından yorumlanan birtakım soru işaretleri mevcut. Bunlardan bir tanesi de ilaç içmek ve kan vermek orucu bozar mı sorusu. Bilindiği üzere vücuda dışarıdan bir yiyecek ya da içecek alınmadığı sürece orucun bozulması söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konudaki soru işaretlerini gidermek üzere "Hastalık durumunda ilaç içmek orucu bozar mı?" sorusunu yanıtladı.

İĞNE ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Dinimiz, tedavi sürecinde olan hastaların oruç tutmamalarına ruhsat vermektedir. Bu nedenle, tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup, tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.

Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyor ve oruç tutmalarına da başka bir engel yoksa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması ise, orucu bozar.

İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan'da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

İLAÇ İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağızdan alınacak hap, şurup ve pastil gibi şeylerin orucu bozacağında görüş birliği bulunmaktadır. Çünkü bunlar doğrudan mideye inmekte, esasen tedavi amaçlı olsa bile dolaylı olarak beslenme niteliği de taşımaktadır.

DAMLA DAMLATMAK ORUÇ BOZAR MI?

Göze, burun veya kulağa damlatılan ilacın orucu bozup bozmayacağı konusu ise tartışmalıdır. Kimi alimler, göze damlatılan ilacın orucu bozmayacağı, kulak ve burna damlatılanın bozacağı görüşünde ise de, bunlardan burun içinin yemek borusuyla ve mideyle doğrudan bağlantısının bulunduğu, gözün dolaylı olarak boğaza açıldığı, kulağın ise mideyle böyle bir bağlantısının bulunmadığı düşünülürse, bunlardan sadece buruna konan ilaçlar hakkında ihtiyatlı olmak gerektiği sonucu çıkar.

Böyle olunca, buruna toz çekmek, boğaza inecek şekilde bol miktarda su çekmek gibi davranışlar orucu bozar. Bu organlara konan ve tamamen tedavi amaçlı ilaç ve damlalar ise orucu bozmaz. Çünkü bu son sayılan davranışın yeme ve içme, yani beslenme ve oruca karşı direnç kazanma faaliyeti sayılması isabetli olmaz.

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Krem sürme işlemi, cilt yüzeyinde gerçekleşmesi nedeniyle orucu bozan durumlar arasında yer almamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz.

MERHEM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.

Ağza su vermek, tükürük yutmak ve diş fırçalamak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken mide bulantısı ile ağız dolusu kusunca oruç bozulur mu?

Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre tükürük ve balgam yutunca oruç bozulur mu, zedelenir mi?

İftar'da ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı