Kaymakam Kübra’nın başarı hikayesi

Kübra Baka Artvin Yusufeli'ndeki bir köy okulunda okuyan bir öğrencidir. İl genelinde düzenlenen şiir yarışmasının ilk aşamasında Yusufeli birincisi olur. Sırada Artvin il birinciliği vardır...

Dönemin Yusufeli Ilçe Kaymakamı bizzat onu makamında yarışamaya kıyafet konseptine kadar hazırlar..Ve il elemesinde Kübra birinci olarak ilk kez böyle büyük bir başarıya imza attar...

Şiirde il birincisi olduğu gün kaymakam olma hayalini kuran Kübra, liseyi zorunlu olarak Erzurumda yatılı okuyarak mezun olduğu yıl rol model aldığı kaymakamın bitirdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ilk tercih olarak yazar ve kazanır.

Kübra Üniversiteyi bitirdiği yıl kaymakamlık sınavına girer başarı sağlar. Bir gece kendisi ile Yusufeli'ndeyken ilgilenen ilçe kaymakamı bir mesaj alır:

"Kazandım..Kaymakam oldum çok şükür. "

KÜBRA KAYMAKAMIIN KENDİ DİLİNDEN HİKAYESİ

Kübra Kaymakam kendi dilinden hikayesini şöyle anlattı:

Ağustos 1995 yılında Artvin in Yusufeli İlçesinin bir köyünde dünyaya geldim. Bulunduğumuz coğrafya tam anlamıyla imkansızlıklarla dolu dört tarafı dağlarla çevrili köylerden oluşuyor. Çok fazla göç verdiği için birçok köy hayalet kasabalarda dönüşmüş durumda, okulları kapalı neredeyse sadece yaşlılardan oluşan nüfus kalmış. Annem babam memurdu okul çağına geldiğim de bulunduğumuz köyde okul olmadığı için bir süre ailemden uzakta, okul olan yerlerde ki akrabalarımın yanında kalarak eğitimime başladım.

OKULU OLAN KÖYE KAVUŞMAK

3 yıl bu şekilde devam ettikten sonra nihayet ailemin tayini okul olan köye çıktı ve ailemle yaşamaya başladım. 8. Sınıfa geldiğim zaman 18 mart Çanakkale Şehitleri anma günü için Artvin il genelinde bir şiir yarışaması düzenlendi ve okulumu temsilen ilçe elemelerine katılarak burada birinci oldum. Daha önce hiç sahne görmediğim şiir eğitimi almadığım bir okuldan katılmıştım yarışmaya. Rakiplerimin de imkanları hemen hemen benim gibi olduğu için aralarından sıyrılmam zor olmadı. İl elemesinde durum farklı olacaktı rakipler daha zorluydu. Kendi imkanlarımla yarışmaya hazırlanıyordum. İlçemizin her türlü meselesiyle yakından ilgilenen Kaymakamımız beni hazırlıklar aşamasında bir kez görmüştü ve hemen bir talimat vererek beni makamına çağırdı. Sabahleyin erkenden öğretmenlerim ve babam beni kaymakamlığa götürdü. Kaymakam bey sabahtan akşama kadar beni bizzat makamında yarışamaya hazırladı. Daha sonra giymem gereken kıyafet konseptini hazırladı. Ve ben il elemesinde de birinci olarak hayatımda ilk kez böyle büyük bir başarıya imza attım.

KAYMAKAMLIK HAYALİ

Daha sonra kendim gibi köy çocuklarının umudu olabilmek adına bu mesleğin hayalini kurmaya başladım. Liseyi yatılı olarak Erzurum da okudum . üniversite sınavlarına girdikten sonra tıpkı Kaymakam Bey gibi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ilk tercih olarak yazdım ve çok şükür kazandım.

AYNI YIL KAYMAKAMLIK SINAVINI KAZANDIM

Üniversiteden mezun olduğum yıl kaymakamlık sınavlarına hazırlanarak yazılı sınavı kazandım. Ardından mülakatı da geçerek 108. Dönem Mülki İdare Amiri-Kaymakam Adayı olmaya hak kazandım.

İMKÂNSIZ COĞRAFYALARDAKİ ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ SÜSLEMEK İSTİYORUM

Şimdi imkansız coğrafyalardaki başka çocukların hayallerini süsleyen bir Kaymakam da ben olacağım . Tıpkı benim hayallerime vesile olanlar gibi. Öncelikle bu gururu yaşatan Allaha hamd olsun sonra da buna vesile olan Kaymakam beye, her daim yanımda olan desteğini esirgemeyen sevdiklerime sonsuz şükran dileklerimle."