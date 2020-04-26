Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içince öldü

Çerkezköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Tepe Konutları'nda yaşayan ve yakınları tarafından psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Çimen, iddiaya göre, dün koronavirüs salgınından korunmak için dezenfektan ve ardından da etil alkol içti.

Bir süre sonra fenalaşan Çimen, annesi ve ablasının haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ailesine dezenfektan ve etil alkol içtiğini söyleyen Çimen'in kesin ölüm nedeninin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonrası belli olacağı belirtildi.

HABERİ DUYAN TRUMP'I HATIRLADI

ABD'de koronavirüs kayıpları devam ederken, açıklamaları ile herkesi şaşırtan Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde bu kez de hastalara morötesi ışın ve dezenfektan enjeksiyonu tavsiye etmişti. Trump'ın bu önerisi kısa sürede tüm dünyada dalga konusu oldu. Bilim insanları ise bu formüllere rağbet edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Trump'ın önerisi bir yandan da kaygı yarattı. Columbia Üniversitesi Felaketlere Hazırlık Merkezi Direktörü Dr. Irwin Redlener, "Başkanın birilerine vücuda dezenfektan ve izopropil alkol (temizlik alkolü) enjekte edilmesini sorması dahi akıl almaz bir durum" dedi. Berkeley Üniversitesi'nden Prof. Robert Reich da, Trump'ın açıklamalarının kamu sağlığını tehlikeye attığını belirterek propagandanın boykot edilerek uzmanların dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Reich mesajında, "Ve lütfen dezenfektan içmeyin" uyarısında bulundu.