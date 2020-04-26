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Maske kullanımına dikkat çekmek için aracının önüne bezden 'maske' yaptı

’de Ömer Faruk Kurt, koronavirüs salgınına karşı maske takılmasının önemine dikkat çekmek için otomobilinin önüne maske benzeri bez bağlayarak, trafiğe çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:10 ABONE OL
Maske kullanımına dikkat çekmek için aracının önüne bezden 'maske' yaptı

Düzce'de yaşayan Ömer Faruk Kurt, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek istedi. Kendisi de dışarı çıkarken maske takan Kurt, otomobilin kaputunu maskeye benzettiği siyah bezle örttü.

ÇAĞRILARA UYULMUYOR, BUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM

Aracıyla trafiğe çıkan Ömer Faruk Kurt, bazı kişilerin uyarılara rağmen hala maske takmadığını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde insanların maske takması için çağrılar var. Ancak bazı vatandaşlarımız bu çağrıya uymuyorlar. Ben de buna dikkat çekmek için arabamın önüne maske benzeri biz bez taktım. Ayrıca insanlar için akciğer neyse arabada karbüratör aynıdır. Dışarıdan gelen hava arabanın içine doluyor. Bizler de devamlı arabadayız, bu şekilde biraz da olsa önlem almaya çakıştık" dedi.

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Maske kullanımına dikkat çekmek için aracının önüne bezden 'maske' yaptı
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